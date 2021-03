Polizei Duisburg

POL-DU: Pressesprecher:in für die Polizei Duisburg gesucht!

Duisburg (ots)

Das Presseteam der Polizei Duisburg sucht eine Regierungsbeschäftigte oder einen Regierungsbeschäftigten mit journalistischem Hintergrund als Verstärkung. Wenn Sie Interesse unter anderem am Erstellen von Presseberichten, dem Beantworten von Presseanfragen, dem Führen von Interviews - auch vor Ort bei Einsätzen - und der Interaktion im Bereich unseres Social Media-Auftritts haben: Schauen Sie sich unsere Ausschreibung zur Stelle als "Pressesprecherin/Pressesprecher" unter https://karriere.nrw/stellenausschreibung/855507fb-c84f-4afe-ba9f-41b972265cb5 an. Weitere Fragen zum Tätigkeitsprofil richten Sie gerne an Herrn Kampa (0203 280-1010) oder den Leiter der Pressestelle Herrn Hausch (0203 280-1040).

