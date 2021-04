Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Drei Autos und Stromverteilerkasten beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Bei einem Unfall am Montagabend (05.04.2021) in der Hechinger Straße haben drei Personen leichte Verletzungen erlitten. Eine 81 Jahre alte Renault-Fahrerin war gegen 18.15 Uhr in der Hechinger Straße in Richtung Fasanenhof unterwegs. Offensichtlich wollte die Fahrerin nach rechts in die Heilbrunnenstraße abbiegen. Aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen fuhr sie allerdings über die dortige Verkehrsinsel und gegen einen Suzuki, der soeben von der Heilbrunnenstraße in die Hechinger Straße abbiegen wollte. Der Suzuki geriet in Bewegung und stieß gegen eine E-Klasse, die auf dem rechten der beiden Fahrstreifen stand. Der Renault der 81-Jährigen kam im weiteren Verlauf von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Stromverteilerkasten zusammen. Rettungskräfte versorgten die Renault-Fahrerin, ihren 81 Jahre alten Mitfahrer sowie den 57-jährigen Suzuki-Fahrer und brachten sie zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser. Es entstand ein Sachschaden von etwa 22.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell