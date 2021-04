Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mülleimerbrand - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Mehrere Mülleimer sind am Montagnachmittag (05.04.2021) an der Nürnberger Straße in Brand geraten. Ein Passant bemerkte gegen 14.50 Uhr in Brand geratene Kartonagen in einem Hof und alarmierte die Polizei. Die mutmaßlichen Löschversuche des Anrufers blieben erfolglos, sodass die Flammen von den Kartonagen auf mehrere Mülleimer übergriffen und eine Hauswand beschädigten. Die Einsatzkräfte evakuierten die Hausbewohner vorsorglich, die allerdings nach kurzer Zeit wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Der Schaden wird derzeit auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu melden.

