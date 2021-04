Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist belästigt Familie mit Kinder - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Sonntag (04.04.2021) offenbar eine Familie mit zwei Kleinkindern belästigt. Eine 36-jährige Mutter war gegen 14.30 Uhr mit ihren beiden drei- und sechsjährigen Kindern und weiteren Familienangehörigen im Bereich des Grillplatzes beim Schloss Solitude spazieren. Auf dem Rückweg zum Parkplatz bemerkten sie einen auf einer Bank sitzenden Mann, der mit heruntergelassener Hose an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Trotz mehrmaliger Aufforderung, dies zu unterlassen, setzte er unbehelligt seine sexuellen Handlungen fort. Wenig später sollen mutmaßlich Verwandte des unbekannten Mannes hinzugekommen sein, nahmen ihn in Schutz und liefen anschließend gemeinsam in den Wald Richtung Gerlingen. Der Unbekannte wird als zirka 40 Jahre alt beschrieben. Er trug eine beige Wanderhose, eine Weste, einen olivgrünen Hoodie und eine blaue Wollmütze. Einer seiner Begleiter führte ein Fahrrad mit sich. Zeugen, insbesondere die beiden Begleiter des Unbekannten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

