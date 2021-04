Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mehrere Autospiegel beschädigt - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag (06.04.2021) offenbar mehrere am Straßenrand geparkte Autos beschädigt. Im Bereich der Leonberger Straße, Burgenlandstraße und der Eisenstädter Straße fiel gegen 01.00 Uhr eine Gruppe von bis zu fünf Jugendlichen auf, die die Seitenspiegel von geparkten Autos abgetreten haben sollen und anschließend unerkannt flüchteten. Der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Die Gruppierung war vorwiegend dunkel gekleidet. Zwei der Täter sollen zirka 15 bis 20 Jahre alt und 165 cm groß gewesen sein. Der eine trug dabei einen dunklen Kapuzenpullover und eine braune Jacke; der zweite eine schwarze Jacke und eine Brille. Zeugen sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 in Verbindung zu setzen.

