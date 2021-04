Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Seniorin angefahren und schwer verletzt

Stuttgart-Plieningen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Körschstraße ist am Samstag (03.04.2021) eine 85 Jahre alte Seniorin schwer verletzt worden. Eine 60 Jahre alte Frau parkte gegen 10.45 Uhr ihren Smart aus, erfasste beim Rückwärtsfahren offenbar die 85-Jährige und stieß sie zu Boden. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, kümmerten sich um die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus.

