Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Serie von Autoaufbrüchen

Präventionshinweise der Polizei

Hannover (ots)

Seit August sind insbesondere in den Stadtteilen Calenberger Neustadt, Limmer, Linden-Mitte und Linden-Nord 24 Autos aufgebrochen worden. Die Täter haben dabei Wertsachen gestohlen, die sich in den Wagen befunden haben. Die Polizei sucht jetzt Zeugen - und gibt Präventionstipps.

Sieben Wochen - 24 Fälle: Das Polizeikommissariat Limmer hat in seinem Zuständigkeitsbereich eine Serie von Autoaufbrüchen festgestellt. Begonnen hat sie mit acht Taten im August, weitere 16 sind bislang im September gefolgt. Insbesondere waren die Stadtteile Calenberger Neustadt, Limmer, Linden-Mitte und Linden-Nord betroffen.

Dabei gingen die Täter unterschiedlich vor. Beispielsweise wurde in der Nacht vom 05.08.2020 zum 06.08.2020 bei einem Mercedes Daimler Benz in der Salzmannstraße ein Fenster eingeschlagen. Ein Transporter (Citroen Jumper) wurde am 14.09.2020 in der Otto-Wels-Straße durch Türschlossstechen geöffnet. In der Fröbelstraße öffneten die Unbekannten in der Zeit vom 14.09.2020 bis 15.09.2020 einen VW Polo durch Manipulation der Heckklappe. Aus den Wagen wurden jeweils Wertsachen wie Geld, Navigationsgeräte etc. entwendet. Konkrete Hinweise auf die Täter gibt es derzeit nicht, weshalb die Polizei weiter nach Zeugen sucht. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat und/oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-3920 zu melden.

Aufgrund der beginnenden "dunklen Jahreszeit" rechnen die Beamten zudem damit, dass es zu weiteren Autoaufbrüchen kommen kann. Im Schnitt benötigen Diebe nur etwa zehn Sekunden, bis sie ein Fahrzeug aufgebrochen und die Wertsachen entwendet haben. Um das Auto für potenzielle Täter uninteressant zu machen, gibt die Polizei folgende Präventionshinweise:

- Lassen Sie keine Wertsachen wie z. B. Laptops, Handys, Geldbörsen etc. sichtbar im Fahrzeug zurück.

- Entfernen Sie Ihr mobiles Navigationsgerät und die Saugmarke, die auf der Windschutzscheibe zurückbleibt.

- Lassen Sie auch keine leeren Laptoptaschen, Rucksäcke oder sonstige Taschen im Fahrzeug zurück.

- Öffnen Sie Ihr Handschuhfach beim Verlassen des Fahrzeugs.

- Lassen Sie möglichst Ihr Kofferraumrollo geöffnet, damit erkennbar ist, dass sich dort keine Wertgegenstände befinden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover

Antje Heilmann

Telefon: 0511 109-1040

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

