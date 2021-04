Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte Grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Eine 54-jährige Seat-Fahrerin ist am Dienstagvormittag (06.04.2021) an der Bebelstraße mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Die 54-Jährige war gegen 09.35 Uhr mit ihrem Auto in der Bebelstraße in Richtung Schwabstraße unterwegs und wollte kurz vor der Einmündung zur Schwabstraße mutmaßlich wenden. Dabei kollidierte sie mit der Stadtbahn der Linie U34, welche die Bebelstraße in stadtauswärtiger Richtung befuhr. Verletzt wurde niemand, der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Da die Unfallbeteiligten widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang machen, werden Zeugen gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer +4971189904100 zu melden.

