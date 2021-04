Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vor Kontrolle geflüchtet und Widerstand geleistet

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Samstag (03.04.2021) zwei 21 Jahre alte Männer vorläufig festgenommen, denen vorgeworfen wird, vor einer Kontrolle geflüchtet zu sein und Widerstand geleistet zu haben. Die Beamten wollten gegen 02.30 Uhr in der Friedrichstraße einen Land Rover kontrollieren, der in Richtung Rotebühlplatz unterwegs war. Der 21-jährige Fahrer beschleunigte seinen Land Rover. Er wendete, bog im Anschluss nach rechts in die Bolzstraße und im weiteren Verlauf nach links in die Stephanstraße ab. Dort blockierte ein Streifenwagen die Fahrbahn, woraufhin der 21-jährige Mitfahrer ausstieg und davonrannte. Polizeibeamte nahmen den aggressiven, sich wehrenden Tatverdächtigen nach kurzer Flucht vorläufig fest. In der Zwischenzeit war auch der 21-jährige Fahrer ausgestiegen und ging drohend auf die Beamten, die den Mitfahrer festhielten, zu, sodass die Beamten Pfefferspray einsetzten. Auch er wehrte sich gegen seine vorläufige Festnahme. Sowohl der Fahrer, als auch drei Polizeibeamte erlitten bei den Widerstandshandlungen leichte Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich auf der Wache um den 21-Jährigen. Beide Tatverdächtige wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen die beiden Männer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell