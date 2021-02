Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte beschädigen Fahrzeuge

Finnentrop/Lennestadt (ots)

Finnentrop/ Lennestadt- Zwei Sachbeschädigungen an Fahrzeugen haben sich zwischen Montag (15. Februar) und Mittwoch (17. Februar) in Lennestadt-Meggen und in Finnentrop ereignet. In Meggen parkte am Dienstag (16. Februar) gegen 15.30 Uhr ein Mitarbeiter einer Firma auf dem P+R Parkplatz in der Albrecht-Dürer-Straße sein Dienstfahrzeug. Als er am nächsten Morgen (17. Februar) gegen 7.30 Uhr wieder zu diesem ging, stellte er fest, dass die vordere rechte Seitenscheibe eingeschlagen wurde. Aus dem Fahrzeug wurden keine Wertgegenstände entwendet. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Zudem beschädigten Unbekannte einen Pkw in der Zeit von Montag (15. Februar, 0 Uhr) bis Dienstag (16. Februar, 20 Uhr). Die beiden vorderen Kotflügel des Wagens wiesen diverse Beschädigungen, unter anderem Dellen und Kerben, auf. Als Tatort kommen sowohl ein Mitarbeiterparkplatz "Am Lennedamm" in Finnentrop als auch ein Parkplatz im "Dahlienweg" in Lennestadt in Frage. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

