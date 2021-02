Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kleinkraftrad in Brand

Finnentrop (ots)

Am Mittwoch (17. Februar) ist die Polizei gegen 23.30 Uhr zu einem Brandgeschehen in der Graf-von-Plettenberg-Straße in Finnentrop-Bamenohl gerufen worden. Dort brannte ein Kleinkraftrad unter einem Carport. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte das Feuer. Dieses hatte bereits auf die Styroporverkleidung der Fassade übergegriffen. So musste die Außenverkleidung durch die Feuerwehr großflächig abgerissen werden. Warum der Roller in Brand geriet, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. Diese hat die Kriminalpolizei übernommen. Das Kleinkraftrad wurde sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich an der Fassade sowie im dreistelligen Eurobereich an dem Krad.

