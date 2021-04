Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Kindesmissbrauch in Haft

Stuttgart (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (01.04.2021) einen 26 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, ein Kind sexuell missbraucht zu haben. Im Laufe eines anderen Verfahrens hatten sich Hinweise ergeben, dass der Tatverdächtige im Herbst/ Winter 2019/2020 einen 13 Jahre alten Jungen sexuell missbraucht haben soll. Die Beamten durchsuchten daraufhin die Wohnung des Mannes und nahmen ihn fest. Der bereits einschlägig in Erscheinung getretene 26-Jährige soll über das Internet Kontakt zu dem Kind aufgenommen haben. Der ungarische Staatsangehörige wurde am selben Tag dem Haftrichter vorgeführt, der den bereits erlassenen Haftbefehl in Vollzug setzte.

