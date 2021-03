Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallflucht

Orangefarbener Seat Arona beschädigt

Kleve (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag (27. Februar 2021) einen orangefarbenen Seat Arona beschädigt, der auf dem Mittelweg in Höhe von Hausnummer 139 auf einem Parkstreifen abgestellt war. Der Wagen erlitt einen Schaden am vorderen Stoßfänger. Ein Zeuge hörte einen Knall und sah mit Blick aus dem Fenster, wie ein weißer Kleinwagen, vermutlich ein Renault Twingo, in dem Moment aus der Parklücke vor dem Seat herausfuhr und seinen Weg in Richtung Lindenallee fortsetzte. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kleve unter 02821 5040 zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell