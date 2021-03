Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern-Veert - Unfallflucht

geparkter Suzuki beschädigt

Geldern-Veert (ots)

Bereits am Donnerstag (25.02.2021) ereignete sich auf der Veerter Dorfstraße eine Verkehrsunfallflucht bei der ein geparkter Suzuki beschädigt wurde.

Der Halter des Fahrzeuges hatte den Wagen am Donnerstagmorgen gegen 08:30 Uhr unbeschädigt auf einem Parkplatz an der Veerter Dorfstraße Ecke Kirchstraße abgestellt und gegen 12:45 Uhr einen frischen Unfallschaden an seinem hinteren linken Kotflügel entdeckt.

Der Unfallverursacher war nicht mehr vor Ort und hatte den Schaden auch nicht gemeldet.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell