Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Gelber Peugeot beschädigt

Emmerich (ots)

Zwischen Samstag, 18:30 Uhr, und Sonntag (28. Februar 2021), 13:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen gelben Peugeot 207, der auf einem Parkstreifen am Grollscher Weg auf Höhe Hausnummer fünf abgestellt war. Der Wagen erlitt Kratzer und eine Delle vorne links am Radkasten. Der Verursacher setzte seinen Weg jedoch fort, ohne sich um den Schade zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Emmerich unter 02822 7830. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell