Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Roter Mitsubishi Space Star beschädigt

Emmerich (ots)

In der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag verursachte ein unbekannter Autofahrer einen Schaden an einem roten Mitsubishi Space Star. Als Unfallörtlichkeit kommen mehrere Anlaufstellen in Emmerich in Frage: Der Wagen stand unter anderem auf dem Parkplatz eines Discounters an der Normannstraße, auf dem Parkplatz der Europahauptschule und auf dem Parkplatz des Raiffeisen Marktes an der Speelberger Straße. Es entstand ein Schaden vorne rechts an dem Fahrzeug. Zeugen, die Angaben zum Unfallort oder mehr machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell