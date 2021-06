Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Diebstahl aus Firmenwagen

Borken (ots)

In Borken-Weseke ist es zu einem weiteren Einbruch in einen Firmenwagen gekommen. Dabei erbeuteten die Täter mehrere hochwertige Werkzeuge. Der betroffene Wagen hatte an der Straße "Im Bree" gestanden, wo es in der Nacht zum Mittwoch zu der Tat kam. Wie berichtet, hatte sich ein ähnlich gelagerter Fall in der gleichen Nacht an der Holthausener Straße abgespielt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell