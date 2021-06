Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Burlo - In Imbiss eingedrungen

Borken (ots)

In ein Grillrestaurant eingebrochen sind Unbekannte jetzt in Borken-Burlo. Die Täter waren im Zeitraum zwischen Mittwoch, 12.00 Uhr, und Donnerstag, 09.30 Uhr, in das Gebäude an der Rheder Straße eingedrungen. Um hineinzukommen, hatten die Einbrecher ein Fenster aufgehebelt. Im Inneren brachen sie zwei Spielautomaten auf. Zudem entwendeten sie Bargeld aus der Kasse sowie drei Kisten mit Erfrischungsgetränken. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell