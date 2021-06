Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Geräte entwendet

Borken (ots)

Arbeitsgeräte haben Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag in zwei Fällen in Borken gestohlen. Beide Tatorte liegen an der Novalisstraße. Im ersten Fall entwendeten die Täter aus einem Garten einen Laubbläser und einen Rasentrimmer. Im zweiten Fall hebelten sie ein Garagentor auf und stahlen daraus einen Laubbläser, eine Bohrmaschine, eine Heckenschere, eine Angel sowie ein Herrenrad. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

