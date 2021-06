Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Polizeitrick-Betrüger leider wieder erfolgreich

Bocholt (ots)

Am Donnerstagmorgen waren die skrupellosen Telefontrickbetrüger erneut erfolgreich. Mir der schon oft beschriebenen Masche jagte der angebliche Polizeibeamte der Seniorin aus Bocholt am Telefon Angst vor einem angeblich bevorstehenden Einbruch ein und brachte diese dazu, das Geld in die vermeintlich sicheren Hände eines Boten zu übergeben. Dieser erschien gegen 11 Uhr an der Wohnanschrift der Geschädigten (Wohngebiet im Dreieck zwischen Burloer Weg, Eintrachtstraße und In der Hardt), nahm das Geld an sich und verschwand sofort wieder. Der Bote wird wie folgt beschrieben: ca. 190 cm groß, kräftig, dunkelblonde Haare, grauer Jogginganzug, blaue Atemschutzmaske. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

Weitere Informationen zu der Betrugsmasche finden Sie auf unserer Internetseite https://polizei.nrw/artikel/betrueger-geben-sich-am-telefon-als-polizeibeamte-aus

Die Polizei erneuert ihre Bitte an Angehörige und Bekannte der potenziellen Opfer (ältere Menschen), ihre Familienangehörigen und Bekannten aufzuklären und Verhaltensabsprachen zu treffen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell