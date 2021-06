Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Scheiben eingeschlagen

Ahaus (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro haben Unbekannte am Mittwoch in Wessum angerichtet. Die Täter schlugen die Fensterscheiben einer Toilettenanlage ein, die am Schützenfestplatz an der Martinistraße steht. Das Geschehen spielte sich dort gegen 22.45 Uhr ab. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

