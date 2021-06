Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Alkoholisiert gestürzt

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Donnerstag in Borken bei einem Verkehrsunfall erlitten. Nach Angaben von Zeugen habe die 59-Jährige den Radweg am Dülmener Weg gegen 21.30 Uhr entgegen der für sie freigegebenen Richtung befahren. Die Frau sei in Schlangenlinien gefahren und gestürzt, woraufhin sie sich wieder aufs Fahrrad gesetzt habe und erneut gestürzt sei. Gegenüber den Polizeibeamten bestritt die Verletzte, mit dem Rad gefahren zu sein. Sie habe es nur geschoben. Ein Atemalkoholtest deutete auf einen Blutalkoholwert von circa 2,6 Promille hin. Der Rettungsdienst brachte die Frau zur Behandlung in ein Krankenhaus. Dort entnahm ein Arzt eine Blutprobe, um den Blutalkoholwert exakt zu bestimmen.

