Polizei Paderborn

POL-PB: Diebe stehlen Reifensätze und Fahrzeugteile

Paderborn (ots)

(CK) - Am vergangenen Wochenende (26.02.-01.03.) machten sich bislang unbekannte Diebe an einem Container zu schaffen, der auf dem Gelände eines Autohändlers am Steinbruchweg stand und in dem Reifensätze gelagert werden.

Nach ersten Erkenntnissen hatten die Täter ganz offensichtlich ein mitgeführtes Fahrzeug an der Straße Am Ziegenberg abgestellt und sich von dort aus über einen Acker zum Firmengelände begeben, wo sie den Zaun überkletterten.

Nachdem sie den Container geöffnet und das Schloss entfernt hatten, stahlen die Täter aus dem Innenraum mehrere hochwertige Reifensätze auf Felgen. Diese wurden offensichtlich über denselben Weg zum Fluchtfahrzeug gebracht.

Darüber hinaus schlugen sie bei einem auf dem Hof abgestellten Mercedes Benz die Seitenscheiben ein und bauten diverse Fahrzeugteile, wie Lenkrad, Airbag, Scheinwerfer und andere aus, die ebenfalls entwendet wurden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Diebstahl machen? Wer hat in der Nacht in der Straße Am Ziegenberg ein vermutlich größeres Fahrzeug oder verdächtige Personen gesehen? Wer kann sonst Hinweise geben?

Angaben dazu nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell