Polizei Paderborn

POL-PB: 74-jährige stürzt mit Pedelec - schwer verletzt

Bad Lippspringe (ots)

(CK) - Am Sonntagnachmittag (28.02., 13.55 Uhr) befuhr eine 74-jäghrige Frau aus Paderborn mit ihrem Pedelec die Bielefelder Straße aus Richtung Detmolder Straße kommend in Fahrtrichtung Senne.

Einige Meter hinter der Hauptkreuzung in Höhe der Hausnummer 2a beabsichtigte sie, von der Fahrbahn auf den rechts gelegenen Geh-/Radweg zu fahren. An der dortigen abgesenkten Bordsteinkante kam sie jedoch zu Fall. Obwohl die Frau einen Helm trug, verletzte sie sich schwer. Am Pedelec entstand geringer Sachschaden.

Mit einem Rettungswagen wurde sie ins Brüderkrankenhaus nach Paderborn gebracht.

