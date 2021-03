Polizei Paderborn

POL-PB: Schwarzer Kia Stinger gestohlen

Büren (ots)

(CK) - In der Nacht zu Donnerstag letzter Woche (25.02.) entwendeten bislang unbekannte Täter vom Außengelände eines Autohändlers an der Lindenstraße einen Kia Stinger, der dort abgestellt worden war. An dem Fahrzeug angebracht war das amtliche Kennzeichen BÜR-KI 111.

Der Neuwagen stand auf dem Hof unmittelbar im Kurvenbereich in einer Parkbox an der Lindenstraße. An den Seiten war er mit einer Aufschrift des Autohauses versehen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Diebstahl machen? Wer hat in der vergangenen Woche in der Nacht zu Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Lindenstraße oder auf dem Gelände des Autohandels beobachtet? Wer kann sonst Angaben machen?

Hinweise dazu nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

