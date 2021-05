Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher in Firma/ Pkw geknackt

Iserlohn (ots)

In der Nacht vom 20.05. zum 21.05. warfen unbekannte Täter eine Scheibe eines Bürokomplexes an der Aleloer Straße ein und durchsuchten Räumlichkeiten und Behältnisse. Die Täter nahmen u.a. zwei Kameras und ein Stativ mit. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Bereich Dördel nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

Am 22.05. zwischen 11.15 und 12 Uhr knackten unbekannte Autodiebe einen grauen BMW, der im Bereich Kurt-Schumacher-Ring parkte. Es wurden persönliche Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendet. (boro)

