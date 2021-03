Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Einbrecher hatten es auf Werkzeug abgesehen

Quakenbrück (ots)

Unbekannte Täter öffneten am Wochenende an der Bahnhofstraße gewaltsam ein Fenster eines derzeit im Umbau befindliches Wohnhauses, stiegen in den Rohbau ein und nahmen zahlreiche Elektrowerkzeuge der Handwerker mit. Wem zwischen Freitagnachmittag und Sonntagvormittag im Bereich der Bahnhofstraße verdächtige Personen oder Fahrzeug aufgefallen sind, meldet sich bitte bei der Quakenbrücker Polizei unter 05431-907760.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell