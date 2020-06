Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brand einer Waldfläche

Ratzeburg (ots)

04. Juni 2020 | Kreis Stormarn - 03.06.2020 - Glinde

Am 03.06.2020, gegen 15.25 Uhr, ist es in Reinbek, in der Straße Silk zum Brand einer Waldfläche gekommen. Betroffen ist eine Fläche von ca. 150 m² - 200 m².

Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte eine Ausdehnung des Feuers verhindert werden.

Personen oder Tiere wurden nicht verletzt.

Die Brandursache ist noch unklar.

Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Brand oder möglichen Verursacher machen können.

Hinweise bitte unter der Telefonnummer 040/727707-0 an die Kriminalpolizei Reinbek.

Polizeidirektion Ratzeburg

Sandra Kilian

