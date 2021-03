Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Selmer Straße/ Unter Drogen Auto gefahren

Coesfeld (ots)

Eine 36-jährige Frau aus Selm befuhr mit ihrem Auto am 26.02.2021, gegen 19:50 Uhr, die Selmer Straße in Lüdinghausen in Fahrtrichtung Lüdinghausen. Hier wurde sie im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Es ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Ein Drogenvortest verlief positiv und bestätigte den Verdacht. Der Selmerin wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell