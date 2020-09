Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Autodiebstahl verhindert - drei unbekannte junge Männer flüchten - Polizei sucht Zeugen

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Drei unbekannte männliche Personen versuchten am frühen Dienstagmorgen gegen 5 Uhr einen roten Mercedes Benz in der Fichtestraße zu entwenden. Die Besitzerin selbst entdeckte die jungen Männer, die in dem Fahrzeug saßen und verständigte die Polizei. Von der älteren Dame auf ihr Vorhaben angesprochen, sprangen die Drei, die alle im Alter unter 20 Jahren und dunkel gekleidet waren, aus dem Auto und flüchteten. Einer fuhr auf einem Fahrrad davon. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder den Unbekannten geben können, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 zu melden.

