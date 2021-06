Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fahrradfahrer fährt gegen stehenden Pkw und flüchtet

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Donnerstag saß ein 20 Jahre alter Mann zusammen mit einer Zeugin auf der Möllenstegge in einem geparkten Pkw. Es näherte sich gegen 02.20 Uhr ein Schlangenlinie fahrender Radfahrer, der schließlich gegen den Pkw fuhr und trotz des angerichteten Schadens sofort von der Unfallstelle flüchtete. Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 170 bis 190 cm groß, ca. 40 - 45 Jahre alt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990.

