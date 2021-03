Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkrs. TUT) Unbekannter zerkratzt Stoßstange 06.03.2021

Trossingen (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstag zwischen 9 Uhr und 22 Uhr ein Auto auf dem Parkplatz des REWE-Markts in der Ernst-Haller-Straße zerkratzt und einen Schaden in Höhe von 1000 Euro verursacht. Der 24-jährige Besitzer des schwarzen VW Passat-Coupes bemerkte am Montag an der hinteren Stoßstange einen Schaden, der von einem spitzen Gegenstand herrührte. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Personen, die dort oder in der Umgebung etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Telefon 07424 93180, zu melden

