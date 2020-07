Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Zweimal Diebstahl aus PKW

Kevelaer/Kevelaer-Winnekendonk (ots)

In Kevelaer kam es am vergangenen Wochenende zu zwei Diebstählen aus PKW. In der Nacht von Freitag auf Samstag (25. Juli 2020) öffneten unbekannte Täter auf der Bachstraße einen verschlossenen Skoda Yeti ohne Aufbruchspuren und entwendeten ein Navigationsgerät aus dem Wagen. Im Ortsteil Winnekendonk schlugen Diebe auf der Niersstraße die Scheibe eines Renault Megane ein und stahlen eine Brieftasche aus dem Handschuhfach. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

