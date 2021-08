Polizei Düren

POL-DN: Fahrraddieb verbringt die Nacht in Gewahrsam

Düren (ots)

In den frühen Stunden des heutigen Freitag verständigten Zeugen die Polizei, als sie sahen, wie sich ein Mann am Hauptbahnhof an Fahrrädern zu schaffen machte. Die Polizei nahm ihn vorläufig fest.

Um 01:25 Uhr meldeten sich drei Zeugen bei der Polizei, die eine verdächtige Person beobachtet hatten, die an Schlössern von Fahrrädern hantierte, die an dem Fahrradständer des Bahnhofszugangs Eisenbahnstraße abgestellt waren. Als der Verdächtige den eingesetzten Streifenwagen erblickte, trat er die Flucht durch die Unterführung über die Lagerstraße in Richtung Arnoldsweilerstraße an. Im Kreuzungsbereich konnte er allerdings gestellt werden. Die Spuren an den Fahrrädern untermauerten die Zeugenaussagen. Da die Personalien des Beschuldigten zunächst nicht sicher festgestellt werden konnten und der augenscheinlich alkoholisierte Mann sich zudem aggressiv und uneinsichtig verhielt, nahm man ihn vorläufig fest.

Auf der Wache wurde dem Beschuldigten, ein 28-Jähriger aus Düren, eine Blutprobe entnommen, um zu klären, ob er Alkohol oder Drogen konsumiert hatte. Er erhält eine Anzeige wegen Diebstahl von Fahrrädern und verbrachte die Nacht in Gewahrsam.

