Polizei Düren

POL-DN: Ladendieb leistet Widerstand

Düren (ots)

Am gestrigen Dienstag verletzte ein Ladendieb in einem Supermarkt einen Mitarbeiter und leistete gegenüber der eingesetzten Polizeibeamten Widerstand. Diese nahmen den Mann in Gewahrsam.

Gegen 16:30 Uhr beobachtete der Mitarbeiter eines Supermarktes in der Fritz-Erler-Straße einen Mann, der Ware einsteckte und dann die Kasse ohne zu bezahlen passierte. Kurz darauf wurde der Ladendieb mit dem Vorwurf konfrontiert und mit in die Büroräume des Geschäfts genommen. Ein Mitarbeiter verständigte die Polizei. Während man auf diese wartete, befanden sich der Ladendieb, ein 55-jähriger Dürener, und zwei Mitarbeitern im Büro. Der Festgehaltene verhielt sich aggressiv und versuchte, durch ein Fenster zu flüchten, woran die Mitarbeiter ihn jedoch hinderten. Beim zweiten Fluchtversuch schlug der 55-Jährige einem Mitarbeiter ins Gesicht, sodass dieser leicht verletzt wurde.

Als Polizisten im Markt eintrafen, versuchten sie, dem Dürener Handfesseln anzulegen, um einen erneuten Fluchtversuch zu verhindern. Der Mann wehrte sich gegen die Maßnahme und kam den Aufforderungen nicht nach, sodass die Einsatzkräfte ihn schließlich zu Boden bringen mussten, wobei der Beschuldigte leicht verletzt wurde.

Die Beamten nahmen den Dürener vorläufig fest und brachten ihn zur Polizeiwache Düren. Ihm wird Widerstand und räuberischer Diebstahl zur Last gelegt. Ob Alkohol- und / oder Drogenkonsum das aggressive Verhalten des Mannes hervorrief, soll eine entnommene Blutprobe klären, die ein Richter anordnete.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell