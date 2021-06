Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidium Ulm: Behörden erhalten Hinweise auf Tatverdächtigen.

Ulm (ots)

Nach dem Brandanschlag auf die Ulmer Synagoge am Weinhof Anfang Juni dieses Jahres (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4933424) suchte die Polizei auch mit Bildern nach einem Tatverdächtigen. Bei der Ulmer Polizei gingen zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung ein. In diesem Zusammenhang konnte der auf den veröffentlichten Bildern erkennbare Mann zwischenzeitlich identifiziert werden. Nach ihm wird gefahndet. Die eingerichtete Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion setzt ihre Ermittlungen zur umfassenden Aufklärung des Brandanschlags und dessen Hintergründe fort. Das Hinweistelefon 0731 188 4999 wird ab sofort nicht mehr betrieben. Bei sachdienlichen Hinweisen wenden sie sich bitte an das Polizeipräsidium Ulm (0731 188 0) oder an jede andere Polizeidienststelle.

+++++++++

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell