Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kippenheimweiler - Gegen den Willen angefasst

Kippenheimweiler (ots)

Ein Strafverfahren wegen des möglichen sexuellen Missbrauches von Kindern erwartet einen 23-Jährigen. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen hatte der stark alkoholisierte junge Mann am Samstagabend gegen 20:30 Uhr an einem Baggersee zwei 12 Jahre alte Mädchen gegen deren Willen unsittlich berührt. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des mutmaßlichen Vorfalls dauern an. /ag

