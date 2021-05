Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 140521-346: Geldautomatenaufbruch gescheitert

Gummersbach (ots)

Auf einen Gelautomaten im Gummersbacher Forum hatten es Kriminelle zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag (12./13. Mai) abgesehen; sie konnten den Automaten jedoch nicht öffnen.

Gegen 09.30 Uhr hatten Passanten ein Loch in der gläsernen Zugangstür zu dem Geldautomaten bemerkt und die Polizei verständigt. Der Geldautomat befindet sich in einem separaten Raum, der vom Durchgang zwischen der Steinmüllerallee und der Kaiserstraße aus erreichbar ist. Durch das Loch waren die Täter in den Vorraum hineingeklettert und hatten sowohl unter massiver Gewalteinwirkung als auch mittels eines Schneidbrenners versucht, den Geldautomaten zu öffnen. Dies gelang ihnen aber nicht, so dass sie ohne Beute flüchteten.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

