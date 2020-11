Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201119.2 Wesselburen: Zeugen nach Einbruch gesucht

WesselburenWesselburen (ots)

In der Nacht zum Mittwoch ist es in Wesselburen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Was genau die Täter erbeuteten, ist noch unklar - die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Dienstag, 19.00 Uhr, bis Mittwoch, 09.00 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam über ein Fenster in das Objekt in der Helgoländer Straße ein. Sie durchsuchten sämtliche Räume und öffneten einen Tresor. Das genaue Stehlgut ist bisher noch nicht bekannt, der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf etwa 5.000 Euro belaufen.

Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollten sich mit der Kriminalpolizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

