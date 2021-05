Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 140521-345: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Radevormwald (ots)

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer davongetragen, der am Donnerstag (13. Mai) auf der Kreisstraße 6 in Radevormwald-Remlingrade gestürzt und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen ist.

Der 29-Jährige aus Wuppertal hatte sich in einer Rechtskurve verbremst und dabei die Kontrolle über sein Motorrad verloren. Er kam zu Fall und rutschte mit seiner Maschine gegen einen entgegenkommenden BMW, dessen Fahrer noch versucht hatte einen Zusammenstoß durch ein Ausweichen in den Grünstreifen zu verhindern. Neben dem schwerverletzten Motorradfahrer wurde auch ein Säugling, der sich als Beifahrer im BMW befunden hatte, augenscheinlich unverletzt zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

