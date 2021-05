Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Ergänzung zu Pressemeldung POL-GM: 110521-343: Geringe Beute bei Einbruch in Grundschule

Engelskirchen (ots)

Hinsichtlich dem Einbruch in eine Grundschule in Engelskirchen-Schnellenbach (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/4912550) hat sich zwischenzeitlich ein Zeuge bei der Polizei gemeldet, der gegen 22.20 Uhr am Sonntagabend (09. Mai) ein Scheibenklirren gehört hat, welches er jedoch nicht zuordnen konnte. Dabei fielen ihm auch zwei Personen auf, die sich im Umfeld der Schule aufhielten. Zeugen, die gegebenenfalls weitere Angaben zu den beiden Verdächtigen machen können, werden gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

