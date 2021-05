Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 140521-344: Drei verletzte Polizisten nach Verkehrskontrolle

Gummersbach (ots)

Drei Polizisten haben am Donnerstag (13. Mai) bei einem Einsatz, der als alltägliche Verkehrskontrolle begann, Verletzungen davongetragen.

Gegen 14 Uhr hatte eine Streifenwagenbesatzung in Gummersbach-Dieringhausen einen mit zwei Personen besetzten Motorroller angehalten. Der 16-jährige Beifahrer wollte einer Kontrolle offenbar entgehen, sprang vom Motorroller und flüchtete zu Fuß. Beim Versuch des Festhaltens wehrte sich der Jugendliche heftig; er trat und schlug nach einem ihm nacheilenden Polizisten. Dem 16-Jährigen gelang auf diese Weise die Flucht, allerdings blieb eine Tasche zurück, in der sich neben einer Schlagwaffe und Betäubungsmitteln auch ein Ausweisdokument befand. So war die Wohnanschrift des Verdächtigen schnell ermittelt.

Als die Polizei mit mehreren Einsatzkräften daraufhin an der Gummersbacher Wohnanschrift des jungen Mannes auftauchte, waren auch die Mutter sowie ein Bruder zugegen. Der 16-Jährige war weiterhin sehr aggressiv. Nachdem er einem Beamten mit der Faust ins Gesicht geschlagen hatte, wurde er in Gewahrsam genommen. Weil er vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, ordnete das zuständige Amtsgericht eine Blutprobenentnahme an. Im Anschluss daran hatte sich der 16-Jährige schließlich beruhigt, so dass er wieder entlassen werden konnte. Ihn erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren.

Auch gegen die Mutter und den Bruder leitete die Polizei Ermittlungen ein, da beide ebenfalls tätlich gegen die Einsatzkräfte vorgingen. Hierbei erlitt ein weiterer Beamte Verletzungen.

Gegen den 17-jährigen Fahrer des Motorrollers, dessen Kontrolle ursprünglich Anlass der Geschehnisse war, erstattete die Polizei ebenfalls eine Anzeige. Bei dem Jugendlichen aus Much schlug ein Drogentest an, so dass auch bei ihm eine Blutprobenentnahme erfolgte.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell