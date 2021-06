Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Dienst Fahrzeug beschädigt

Unbekannte schlugen beschädigten das Auto am Sonntag in Biberach.

Ulm (ots)

Der VW des Kommunalen Ordnungsdienstes stand gegen 2.15 Uhr im Bereich Kiesplatz / Oberer Gigelberg. Unbekannte schlugen an dem Auto die Heckscheibe ein und entwendeten das hintere Kennzeichen. Zurück blieb ein Schaden von etwa 500 Euro. Das Kennzeichen konnten in den Vormittagsstunden in der Nähe des Tatortes wieder aufgefunden werden. Das Polizeirevier Biberach sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++ 1179912

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell