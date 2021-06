Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Unfallverursacher flüchtet

1.500 Euro Sachschaden blieb am Montag nach einem Unfall in Göppingen zurück.

Ulm (ots)

Der Chrysler parkte gegen 9 Uhr in der Straße Am Fischbergele. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte den Chrysler hinten links. Ein Zeuge sah am Unfallort ein blaues Auto mehrmals hin- und her rangieren. Am beschädigten Auto fand die Polizei blaue Lackspuren. Das Polizeirevier Göppingen sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zurück blieb ein Schaden von etwa 1.500 Euro.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

