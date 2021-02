Polizei Mettmann

POL-ME: Auf geklautem Fahrrad unterwegs: Festnahme - Langenfeld - 2102006

Mettmann (ots)

Am späten Samstagabend (30. Januar 2021) hat die Polizei in Langenfeld im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen Langenfelder gestellt, der auf einem geklauten Damenfahrrad unterwegs war. Der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Mann wurde vorläufig festgenommen.

Das war geschehen:

Um kurz nach 22 Uhr fiel zwei Polizeibeamten auf der Richrather Straße in Langenfeld-Immigrath ein Fahrradfahrer auf. Als die Beamten den Mann im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüften, stellten sie fest, dass das schwarze Damenfahrrad, mit dem er unterwegs war, entwendet und zur Fahndung ausgeschrieben war. Zudem hatte der Radfahrer, ein 27-jähriger Langenfelder, eine geringe Menge Drogen bei sich.

Die Konsequenzen für den bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Langenfelder:

Er wurde vorläufig festgenommen und musste mit zur Wache. Gegen ihn wurden gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet. Das Fahrrad wird nun im Zuge der weiteren Sachbearbeitung seiner Eigentümerin zurückgegeben.

