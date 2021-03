Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drei berauschte Autofahrer in Gelsenkirchen festgestellt

Gelsenkirchen (ots)

In den frühen Morgenstunden, 2. März 2021, um 5.35 Uhr wartete ein 61-jähriger Essener mit seinem Audi an einer roten Ampel auf dem Lehrhovebruch, um anschließend seine Fahrt auf der Grothusstraße in Richtung Horst fortzusetzen. Dort fuhr ein 50 Jahre alter Gelsenkirchener dem Wartenden von hinten auf sein Fahrzeug auf. Anschließend schauten sich beide Beteiligten den entstandenen Schaden an ihren Fahrzeugen an. Noch vor dem Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten verließ der Gelsenkirchener mit seinem Daimler die Unfallstelle. Der Audi-Fahrer folgte dem Flüchtigen bis zur Strundenstraße. Kurz darauf trafen die eingesetzten Polizeibeamten ebenfalls in der Strundenstraße ein. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest des Gelsenkircheners verlief positiv. Daraufhin nahmen die Polizisten den Gelsenkirchener mit zur Wache, wo ihm ein Arzt Blutproben entnahm. Anschließend stellten die Beamten den Führerschein des Mannes sicher und untersagten ihm das Führen fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge. Darüber hinaus führten Polizeibeamte Verkehrskontrollen im gesamten Stadtgebiet durch. Dabei fielen am 1. März um 11.30 Uhr ein 30-jähriger Passat- und am 2. März um 3.15 Uhr ein 22 Jahre alter Suzuki-Fahrer in Gelsenkirchen auf. Beide führten freiwillige Drogenvortests durch, die positiv verliefen. Ein Arzt entnahm den beiden Männern auf der Wache eine Blutprobe und die Beamten untersagten ihnen die Weiterfahrt. Sie erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

