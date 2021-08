Polizei Düren

POL-DN: Von der Unfalstelle geflüchtet

Linnich (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der K17 Ecke Waldstraße, bei der ein Autofahrer leicht verletzt wurde, flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Anhand von Zeugenaussagen konnte er jedoch ermittelt werden.

Gegen 08:00 Uhr am Dienstagmorgen befuhr ein 57-jähriger Autofahrer aus Erkelenz die K17 aus Richtung Körrenzig kommend in Fahrtrichtung Kiffelberg. Etwa in Höhe der Einmündung Waldstraße kam ihm ein Auto entgegen. Dessen Fahrer fuhr auf die Fahrspur des Gegenverkehrs und kam somit dem Wagen des Erkelenzers immer näher. Dieser versuchte seinerseits nach links auszuweichen. Ein Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge ließ sich jedoch nicht mehr verhindern. Der Unfallverursacher blieb nach einigen Metern zwar stehen und sprach mit dem 57-Jährigen. Seine Personalien gab er jedoch nicht an. Unter einem Vorwand entfernte er sich zu Fuß von der Unfallstelle und kam nicht wieder zurück. Der 57-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, eine sofortige Behandlung vor Ort war jedoch nicht erforderlich. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 22.000 Euro. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Unfallverursacher identifiziert werden. Es handelt sich um einen 36-jährigen Mann aus Erkelenz. Er ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

