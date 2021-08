Polizei Düren

POL-DN: Giftköder in Kreuzau-Leversbach ausgelegt

Kreuzau (ots)

Eine Zeugin meldete der Polizei, dass ihr Hund auf einem Feldweg nahe Leversbach einen Giftköder gefressen hatte. Der Hund konnte gerettet werden. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

Gegen 19:15 Uhr ging die Frau mit ihrem Hund auf einem Feldweg in Leversbach spazieren. Der Feldweg ("An der Bollsgasse") beginnt auf Höhe der Hausnummer 67 an der Straße "Am Leversbach" und führt von dort in südliche Richtung. Circa 500 Meter außerhalb des Ortes fraß der Hund ein am Wegrand liegendes Stück Mett. Nur kurze Zeit später verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Tieres, so dass der vierbeinige Freund, glücklicherweise mit Erfolg, beim Tierarzt behandelt werden musste. Ein Polizeibeamter beging im Anschluss an die Anzeigenerstattung den Feldweg, fand aber keine weiteren Giftköder.

Sollten Sie rund um Leversbach verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die bei der Klärung des Sachverhaltes helfen können, dann wenden Sie sich bitte unter 02422 50416-6332 an den zuständigen Bezirksdienstbeamten. Bitte melden Sie dort auch weitere Giftköder. Auch die Leitstelle nimmt unter der 02421 949-6425 Hinweise entgegen.

