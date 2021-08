Polizei Düren

POL-DN: Tür hält Einbrechern stand

Langerwehe (ots)

In der Nacht zu Sonntag scheiterten Unbekannte bei dem Versuch, in ein Haus in Langerwehe einzubrechen.

Gegen 03:00 Uhr hörte der Bewohner eines freistehenden Mehrfamilienhauses in der Mittelstraße am Sonntag verdächtige Geräusche. Am Nächsten Morgen stellte sich heraus, dass diese Geräusche vermutlich mit einem versuchten Wohnungseinbruch zusammenhingen. Der oder die Täter waren durch den rückseitigen Garten des Hauses zu einem Wintergarten gelangt, an dessen Tür sie sich zu schaffen machten. Da der Geschädigte bereits mehrfach ins Visier von Einbrechern geraten war, war die Tür jedoch gut gesichert und der Einbruchsversuch misslang.

Wenn auch Sie wissen möchten, wie Sie sich bestmöglich vor Delikten dieser Art schützen können, dann wenden Sie sich an die Spezialisten des Kriminalkommissariats für Prävention und Opferschutz. Sie erreichen diese telefonisch im Tagesdienst unter der Rufnummer 02421 949-8711.

In diesem Fall hat die Kriminalpolizei die Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit dem versuchten Einbruch nimmt die Leitstelle der Polizei unter Notrufnummer 110 jederzeit entgegen. Jeder Hinweis zählt!

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell