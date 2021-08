Polizei Düren

POL-DN: Einbruch und Diebstahl in Jülich

Bild-Infos

Download

Jülich (ots)

In Koslar verschaffte sich am Freitag ein Dieb durch eine offene Balkontür Zugang zu einer Wohnung. Von Samstag auf Sonntag gab es außerdem einen Wohnungseinbruch.

In Anwesenheit der Bewohner stieg ein unbekannter Täter am Freitagmorgen um 06:15 Uhr in die Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Rathausstraße ein. Ein Bewohner hatte die Balkontür zum Lüften geöffnet und befand sich im Bad. Als er den Wohnbereich wieder betrat viel auf, dass mehrere technische Geräte entwendet worden waren. Eine Nachbarin hatte gehört, wie ein Blumenkasten vom Balkon des Geschädigten heruntergefallen war und hatte dann einen Mann mit einer gelben Jacke beobachtet, der über den Balkon auf die Theodor-Heuss-Straße flüchtete und dann in Richtung Goethestraße davon lief.

In der Kopernikusstraße gab es in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Wohnungseinbruchsdiebstahl. Unbekannte Täter hatten zwischen 23:00 Uhr und 11:00 Uhr das Oberlicht einer rückseitig gelegenen Terrassentür eingeschlagen und gelangten so ins Innere des Hauses. Auf der Suche nach Diebesgut durchwühlten sie die Räumlichkeiten. Dann flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung. Was genau entwendet wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unklar.

In beiden Fällen werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Tathergang machen können. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen werden an den Polizeinotruf 110 erbeten.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell